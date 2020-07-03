Посол США объяснил, почему в твите Белого дома о победе над нацизмом не упомянули СССР

Посол США в РФ Джон Салливан высказался по поводу сообщения в Twitter о победе над нацизмом, в котором представители Белого дома не упомянули о заслугах СССР. По словам дипломата, этот твит не был направлен "на переписывание истории" и никто не пытался принизить заслуги советских войск.

"Это сообщение не ставило целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии, – сообщил Салливан в интервью РБК. – Если бы это было так, то, боюсь, мне пришлось бы приносить извинения не только России, но и Канаде, Франции, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании".

Дипломат подчеркнул, что сообщение в Twitter не было ошибкой и было адресовано британским союзникам, с которыми США тесно взаимодействовали в ходе Второй мировой войны.

Салливан отметил, что, несомненно, нет такой страны, которая во время войны пострадала бы в той же мере, что и СССР. Он также выразил надежду, что россияне тоже ценят вклад США и союзников в победу над нацистами.

8 мая в официальном аккаунте Белого дома в Twitter появилась видеозапись, на которой запечатлено, как президент США Дональд Трамп возложил венок к Мемориалу Второй мировой войны. Видео сопровождалось текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".