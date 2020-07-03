Кремль отреагировал на критические заявления по поводу поправок из-за рубежа

Москва знакома с критическими заявлениями ряда стран по поводу принятых поправок в Конституции РФ, но не намерена принимать их во внимание. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия сохраняла, сохраняет и будет сохранять "приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права".

"При этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету, это никоим образом не противоречит международному праву", — сказал Песков. Он напомнил, что подобные положения есть и в других странах.

Также Песков сообщил, что дальнейшие действия после завершения голосования будут обсуждаться в пятницу в ходе встречи президента Владимира Путина с членами рабочей группы. По его словам, "предстоит обстоятельная беседа". Встреча пройдет в режиме видеоконференции.

Голосование по поправкам в Основной закон прошло с 25 июня по 1 июля. В пятницу Центризибрком утвердил результаты голосования. За принятие поправок проголосовали 77,92 процента (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27 процента (около 16 миллионов человек), передает РИА Новости. Итоговая явка участников голосования составила 67,97 процента.

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что по результатам общероссийского голосования поправки считаются одобренными. После подписания протокола всеми членами ЦИК в зале раздались аплодисменты, Элле Памфиловой вручили букет цветов.