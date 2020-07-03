Выпуск бензина вырос, а биржевая цена обновила рекорд

Производство бензина на российских НПЗ в июне на 32% по сравнению с маем — до 3,1 миллиона тонн, а продажи в России выросли на 38,5% — до 2,8 миллиона тонн, сообщило Минэнерго по итогам заседания штаба по мониторингу ситуации с топливом в РФ.

Это докризисный уровень. В июне экспорт бензина снижен в 2 раза – до символических 0,2 миллиона тонн. Товарные остатки бензина в стране сохраняются на уровне 1,4 миллина тонн. "Ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток", — отметили в Минэнерго.

Выпуск дизельного топлива в июне сохранился на уровне мая — 5,6 миллиона тонн, отгрузка выросла на 21% — до 3,1 миллиона тонн. Экспорт дизтоплива снизился на 22% — до 2,4 миллиона тонн.

2 июля цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый торговый день подряд обновила исторический рекорд и выросла до 58,445 тысячи рублей за тонн.

В пятницу, 3 июля рекорд побит, и стоимость Аи-95 на бирже впервые достигла отметки 59,602 тысячи рублей к 14:20 мск. Объемы торгов, как и прежде, небольшие — не больше 15 тысячи тонн в день.

Обновила исторический максимум и биржевая цена Аи-92 — 3 июля впервые достигнут уровень 51,125 тысячи рублей за тонну.

Нефтяные компании почти всё топливо в стране продают напрямую через свои сети АЗС. Цена топлива на АЗС не превышает уровень инфляции, как и было ранее утверждено соглашением правительства с крупными нефтяными компаниями.

Топливо на бирже покупают небольшие сети АЗС: до марта — до кризиса и карантина — частные АЗС отгружали только около 20% всего топлива в стране, а сейчас ещё меньше. На бирже покупают топливо и небольшие компании для собственного потребления. Поскольку объемы торгов маленькие - заключается 100-200 договоров в день — то на биржевую цену может легко влиять крупный продавец, или несколько мелких. Ранее правительство разрешило российским нефтекомпаниям меньше поставлять топлива на продажу через биржу.

"По нашим прогнозам, скоро предложение бензинов на бирже получит нужный импульс и окончательно догонит спрос. В настоящее время нет причин для сильного беспокойства", — заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Средняя розничная цена на бензин в России, по последним данным Росстата, почти не меняется: с 22 по 28 июня за неделю стоимость бензина выросла на 5 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,18 рубля за литр, а цена дизтоплива выросла на 3 копейки - до 47,88 рубля за литр.