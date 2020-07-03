Песков рассказал о встрече Путина с Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели короткую встречу в Ржеве. Лидеры двух стран успели обсудить отношения России и Белоруссии, вопросы интеграции, а также обменялись мнениями по международным делам, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Напомним, 30 июня Александр Лукашенко приехал в Ржев на открытие мемориала советскому солдату.

Телеканал "Россия 1" уточняет, что во время визита глава Белоруссии вместе с Владимиром Путиным посадили ель. Таким образом они присоединились к всероссийской акции: в память о погибших в Великой Отечественной войне по всей стране высадили 27 миллионов деревьев.

Общались Лукашенко и Путин недолго, их встреча закончилась объятьями, отмечают журналисты.