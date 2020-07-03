Президент постоянно работает над "цементированием" основ российского государства

С момента развала СССР прошло недостаточно времени для цементирования основ российского государства, однако процесс идет, и президент РФ Владимир Путин работает над этим постоянно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В четверг, выступая с обращением к россиянам, президент напомнил, что по историческим меркам после развала СССР прошло совсем мало времени, и современная Россия пока находится в стадии становления.

В своей речи Путин подчеркнул, что наша страна еще во многом очень уязвима, многое сделано "на живую нитку", поэтому России необходима внутренняя стабильность и время для укрепления всех институтов.

По словам Пескова, в ближайшее время президент намерен провести вместе с правительством ряд мероприятий, касающихся вопросов восстановления экономики.

Ранее сообщалось, что в апреле Путин дал поручение кабинету министров подготовить к 1 июня общенациональный план по восстановлению страны от последствий пандемии коронавируса.

2 июня план был представлен президенту главой кабмина Михаилом Мишустиным. Путин поручил уточнить ряд параметров общенационального плана, особо отметив, что его реализация должна начаться с 1 июля.

19 июня правительством президенту был направлен доработанный проект плана.