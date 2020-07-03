Пьяный житель Подмосковья напал на водителя шумевшего под окном мусоровоза

На юге Подмосковья пьяный мужчина с металлическим прутом напал на водителя мусоровоза и его помощника — его раздражал шум, который издает техника. Блюстителя тишины сняли на видео.

Эти кадры, предположительно, были сделаны в Серпухове или Пущине. На записи видно, как полуголый мужчина без лишних слов пошел в атаку на отъезжающий от дома мусоровоз. Сначала он попытался забраться в кабину со стороны пассажира, затем переключился на водительскую дверь.

Сотрудники коммунальных служб применили против хулигана лопату, после чего тот разбил зеркало заднего вида и грозно направился к подъезду. Впрочем, на этом он не успокоился: вернулся и устроил перебранку.

Прибывшие полицейские, как утверждают очевидцы, задержали нервно воспринимающего шум мужчину.