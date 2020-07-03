Бастрыкин сделал заявления о вандализме и нацистах

Подозреваемого в повреждении обелиска в Подмосковье нашли благодаря публикации в СМИ. Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Первое дело, возбужденное по этой статье, связано с повреждением обелиска в Московской области, возведенного в честь Победы в Великой Отечественной войне. Причем мы узнали об этом благодаря СМИ, оперативно установили и задержали подозреваемого", — сказал Бастрыкин.

Он пояснил, что одна из целей расследования преступлений времен войны — это противодействие героизации нацизма, в том числе в то время, когда на Украине и в странах Балтии пытаются представить героями тех, кто совершал зверские преступления в отношении мирного населения.

"Противодействие героизации нацизма — тоже одна из целей нашей работы, результаты которой должны стать большим наследием для будущих поколений", — сказал он.

Также глава СК напомнил, что далеко не все военные преступники были осуждены в Нюрнберге. Поэтому необходимо найти всех виновных, реализуя принцип неотвратимости наказания, вне зависимости от того, живы они или нет. Следком продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид. Военные преступления и преступления против человечества не имеют срока давности.

Кроме того, по словам Бастрыкина, более мягкое наказание преступлений нацизма по законам РФ в сравнении с советским правом допускает обратную силу уголовного закона.

Недавно Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уничтожения детей-инвалидов в Ейске в 1942 году. Также возбуждено дело против ветерана Латышского легиона СС.