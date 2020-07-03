Алексей Миранчук может продолжить карьеру в "Фиорентине"

Еще один клуб итальянской Серии А обозначил интерес к полузащитнику "Локомотива" и сборной России Алексею Миранчуку. 24-летний футболист может продолжить карьеру в "Фиорентине".

Как сообщает Чемпионат.com, сославшись на итальянского журналиста Альфредо Педуллу, "Локомотив" сам предложил "Фиорентине" своего ведущего игрока. Контракт Алексея рассчитан до следующего лета, и железнодорожникам выгодно его продать, пока он не стал свободным агентом.

Помимо "Фиорентины" на Миранчука претендуют "Ювентус", "Милан", а также "Барселона" и "Севилья". Зимой "Локомотив" пытался продать Алексея в "Милан", но сделка не состоялась. В текущем сезоне Алексей сыграл 22 матча, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач.