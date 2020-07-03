Мишустин поручил губернаторам лично котролировать рынки труда

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил губернаторам регионов взять под личный контроль ситуацию с занятостью в своих субъектах, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Это лишь одно поручение из общего списка по итогам совещания 29 июня о ситуации на рынке труда. "Губернаторы должны взять ситуацию на региональных рынках труда под личный контроль", — отмечается в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Губернаторы обязаны наладить мониторинг рынка труда и как работают меры для увеличения занятости, особенно выпускников вузов и молодых соискателей без стажа. Главы регионов обязаны направить в Минтруд результаты до 1 сентября, а министерство соберет отчеты и до 10 сентября представит общий доклад в правительство.

Мишустин дал поручения по развитию портала "Работа в России": должна быть возможность профессионального обучения и допобразования, а также стажировки для молодых специалистов, выпускников.

По данным Минтруда, с конца марта к началу июля в России официально потеряли работу 3 миллиона 718 тысяч граждан, а принято на работу — 3 миллиона 36 тысяч граждан. "В последние недели наём сотрудников активизировался, сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно", - заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании.

Правительство РФ направит свыше 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Эти деньги получат регионы на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников. Планируется увеличение рабочих мест в строительстве, в агропромышленном комплексе, в транспортных компаниях, ЖКХ, в социальных службах по уходу за пожилыми. На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной занятости, предлагается организовать для них дополнительную временную работу. Такие меры позволят временно трудоустроить более 80 тысяч человек.

По данным Минтруда, с 1 апреля число официально зарегистрированных безработных граждан в органах службы занятости выросло более чем в 3,5 раза. В июне около 6% рабочих мест в России оставалось под ограничениями. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: почти 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям. По итогам мая уровень безработицы в РФ составил 6,1%.