Саксофонист и хоккеист Игорь Бутман рассказал о своей американской трагедии

Игорь Бутман – один из самых известных саксофонистов России и "по совместительству" – хоккеист, играющий в Ночной лиге вместе с первыми лицами нашего государства, обычно не рассказывает о своей личной жизни. Но для телеканала "Россия 1" музыкант сделал исключение.

Джазмен, которому удалось покорить даже родину джаза – США, поделился печальной историей своего брака с американкой Айлин. Бутман признается: это дало ему возможность уехать в Штаты, куда музыканта приглашали, но власти СССР не давали разрешения на выезд.

Брак со студенткой из США в 1985 году открыл Бутману дорогу за океан. Там он учился в музыкальном колледже Беркли, о котором всю жизнь мечтал, играл с известными американскими музыкантами, а Гровер Вашингтон даже устроил большой прием в его честь.

Брак с Айлин, однако, через три года распался. Как говорит музыкант, "из-за разницы в темпераменте".

Вскоре в его жизни появилась певица Донна Вудс, в союзе с которой появился на свет сын Миша. Жизнь мирной в семье назвать было трудно, случались скандалы, но Донна Игоря от себя не отпускала.

Лишь когда в ее жизни появился другой мужчина, они развелись. Однако сына Донна и ее новый избранник настраивали против Бутмана, так что теплых отношений "отец-сын" у них не получилось, хотя частично восстановить общение удалось, когда Игорь помог ему с университетом.

В конце 1990-х, почти четверть века назад, Бутман решил вернуться в Россию. И вновь это произошло из-за женщины – на этот раз россиянки, которая пришла на его концерт во время гастролей.

С Оксаной они прожили 18 лет, в этом браке родились два сына, но и он распался. Бутман признается: они не прошли проверку "медными трубами", его огромной занятостью и востребованностью.

Есть ли сейчас в жизни прославленного саксофониста любимая женщина? Чем занимаются его сыновья? Чем покорил Бутман Оксану во время знакомства, и какие отношения сложились у них после развода?

Как Бутман вспоминает работу в легендарном джазовом оркестре Олега Лундстрема и сотрудничество с Виктором Цоем и Борисом Гребенщиковым? Как приняла его джазовая Америка, и действительно ли Билл Клинтон называл Бутмана самым любимым из ныне живущих джазовых саксофонистов?

Подробнее об этом – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".