Сбербанк стал владельцем 80%-ой доли киностудии "Союзмультфильм"

Сбербанк и "Союзмультфильм" создали совместное предприятие. Банк стал владельцем 80%-ой доли киностудии, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

О возможном партнерстве Сбербанка и "Союзмультфильма" стало известно еще в августе прошлого года. Тогда в "Союзмультфильме" пояснили, что выбор партнера был сделан в пользу Сбербанка, потому что он "является двигателем серьезного развития инноваций и технологий в разных сферах".

Совместно стороны должны составить план превращения "Союзмультфильма" из студии в продюсерский центр разработки и производства детского и семейного контента.

Кроме того, компании планируют развивать анимационную отрасль и создадут общий креативный кластер, объединяющий анимационные студии, образовательные центры, студии компьютерных и мобильных игр, мультимедиа-компании и т.д.

По мнению председателя правления "Союзмультфильма" Юлианы Слащевой, эти инициативы позволят России в течение 5 лет войти в топ-10 мировых анимационных держав.