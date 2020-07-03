Лучший бомбардир "Тамбова" не сыграет против "Спартака"

В субботу московский "Спартак" в матче 25 тура российской премьер-лиги принимает "Тамбов". Гостям придется обойтись без своего лучшего бомбардира Георгия Мелкадзе.

Георгий Мелкадзе принадлежит "Спартаку". Футболист арендован "Тамбовом" до конца сезона. Согласно условиям арендного договора 23-летний нападающий вынужден пропустить встречу со спартаковцами, сообщат "Спорт-Экспресс".

Бывший нападающий молодежной сборной России Георгий Мелкадзе сыграл за "Тамбов" в 17 матчах. На счету Георгия 6 забитых мячей и 2 результативных передачи.