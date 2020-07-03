Авария на газопроводе в Самарской области: возбуждено уголовное дело

По факту аварии на газопроводе в Самарской области региональным Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Как напоминает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", в ночь на 3 июля в километре от поселка Верхняя Подстепновка Волжского района во время проведения земляных работ аварийной бригадой была повреждена незаконная врезка в технологический газопровод. Таковы предварительные данные прокуратуры.

После аварии жители села были экстренно эвакуированы. Это 1640 человек, среди них 367 детей. Некоторые разъехались по дачам, кого-то забрали родственники. 89 человек размещены в пункты временного размещения. Под них оборудовали местный ДК и одну из районных школ.

В настоящее время специалисты занимаются отжигом газа в технологических колодцах. Затем можно будет приступать к восстановительным работам. Как заключило следствие, зафиксированы нарушения требований промышленной безопасности, из-за чего и был поврежден технологический газопровод. Затем произошел выброс сырья. Крупный ущерб причинен газоперерабатывающему заводу.

После завершения работ газоспасательной службой следственной группой СУ СК РФ по области будет произведен осмотр места происшествия, уточнили в региональном следкоме. Сейчас идет выемка документации для проведения судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и непосредственные участники ремонтных работ. Расследование уголовного дела будет продолжено, отметили в ведомстве.