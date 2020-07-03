Президент Франции назначил нового премьер-министра

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил нового премьер-министра. Правительство страны возглавил Жан Кастекс, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон поручил Кастексу сформировать новый кабинет министров.

Ранее Кастекс занимал пост заместителя главы администрации французского президента.

Новый премьер-министр был назначен после того, как подал в отставку его предшественник Эдуар Филипп.

28 июня Филипп одержал убедительную победу на муниципальных выборах в борьбе за пост мэра города Гавра. Он уже занимал этот пост в течение шести лет до того, как его назначили премьером.