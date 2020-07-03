Валюты СНГ в первом полугодии: никто не хотел покупать

Первая половина 2020 года выдалась нелегкой и для постсоветского пространства. Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19 и связанных с ней ограничений для многих видов бизнеса и населения, валюты развивающихся стран, включая валюты постсоветского пространства, оказались крайне рискованными активами и в первом полугодии все показали падение (в качестве данных ИАЦ "Альпари" использует официальные курсы соответствующих центробанков на указанные даты).

По мнению эксперта Натальи Мильчаковой, наиболее запоминающимися экономическими событиями в мире в течение первых шести месяцев 2020 года стали принятие программ количественного смягчения (QE) в большинстве развитых стран, а также серия снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США до коридора значений 0-0,25%.

Однако резкого ослабления доллара по отношению к валютам постсоветских стран не произошло, наоборот, валютные трейдеры и часть населения этих стран стала рассматривать доллар США как тихую гавань на фоне потрясений, вызванных коронавирусом и опасений, что экономические потрясения могут повлечь за собой политическую нестабильность или обострение существующих внутренних проблем в экономике и социальной сфере.

Основным лидером падения по отношению к доллару среди валют стран бывшего СССР за полугодие стал белорусский рубль, рухнувший за шесть месяцев на 12,18%. Почти догнали его по темпам снижения за полгода российский рубль (-11,5%) и украинская гривна (-11,26%). За тот же период несколько меньше упал киргизский сом (-8,52%). Узбекский сум и грузинский лари снизились за полгода на 6,54% и 6,19%, соответственно. Таджикский сомони и казахстанский тенге понизились, соответственно, на 5,99% и 5,26%.

Лидеров роста за прошедшие полгода среди валют постсоветского пространства не наблюдалось. Наиболее стабильными в этом непростом периоде оказались валюты, где курсы жестко фиксированы центральным банком, а именно – азербайджанский и туркменский манат. И, наконец, менее чем на процент за полгода подешевели молдавский лей и армянский драм (на 0,11% и 0,55%, соответственно).

Примечательно, что за прошедшие непростые полгода зависимость курсов валют постсоветских стран от степени распространения пандемии по стране или цен на сырье нами не была обнаружена. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, в печальном рейтинге числа заразившихся коронавирусом на каждые 100 тысяч человек населения страны среди бывших союзных республик лидировали Молдавия, Белоруссия и Армения.

Россия же занимала четвертое место, но и население у нее в разы превышает численность населения других постсоветских стран. Однако курсы валют этих стран показывали в первом полугодии совершенно разнонаправленную динамику. Обвал цен на нефть больше всего затронул экспортеров – Россию, Казахстан и Азербайджан, но динамика национальных валют этих стран тоже была неоднозначной.

Кроме того, такие факторы как согласование Международным валютным фондом кредитов для Украины и Молдавии практически не повлияли на динамику их валют, так как, несмотря на это достаточно позитивное событие, динамика оказалась почти противоположной.

Скорее всего, основным фактором, который влиял на курсы валют постсоветского пространства в первом полугодии, стала политика центральных банков по сдерживанию падения национальной валюты. Так, например, в России обменный курс рубля является плавающим, и рубль от более существенного обвала на фоне беспрецедентного падения цен на нефть удержало бюджетное правило, обязывающее продавать валюту на фоне падения цен на нефть.

Мы прогнозируем на июль курс доллара США к рублю в рамках 67-72 рублей за доллар, а курс доллара к казахстанскому тенге в интервале 398-412 тенге за доллар.