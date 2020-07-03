В Подмосковье полуголые дебоширы разгромили магазин и подрались

Ранним утром в Зеленограде компания пьяных людей устроила потасовку и разгромила круглосуточный магазин.

Инцидент произошел на улице Андреевка — нападению нескольких босых полуголых парней подвергся продуктовый магазин возле гаражного кооператива.

Хулиганы в ходе драки разбили окна и дверь торгового заведения, один упал и остался лежать на проезжей части.

Издание Netall.ru, ссылаясь на слова очевидцев, сообщило, что на место происшествия приехали полицейские, которым пришлось гоняться за нарушителями, и медики. Лежащему дебоширу удалось самостоятельно встать на ноги, однако врачи все равно увезли его в карете скорой помощи.

О причине конфликта не сообщается.