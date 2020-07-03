Умер отец Хабиба Нурмагомедова

В Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов. Отцу и тренеру чемпиона мира в смешанных единоборствах Хабиба Нурмагомедова было 58 лет.

Сообщение о смети Абдулманапа Нурмагомедова сообщил в своем телеграм-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение", — написал на своей странице Кадыров.

В мае Абдулманап Нурмагомедов заболел коронавирусной инфекцией. В это время Нурмамогмедов-старший перенёс инсульт. Отец Хабиба был перевезен в Москву, где за его жизнь боролись врачи госпиталя имени Н.Н.Бурденко. В июне в состоянии здоровья Абдулманапа Магомедовича наметилась положительная динамика, но 3 июля он скончался.