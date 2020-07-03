Ученые: причиной нашествия комаров стала пандемия коронавируса

Увеличение числа комаров, которое наблюдается на территории всего Краснодарского края, в том числе, и в Сочи, связано с пандемией коронавируса. Такой вывод сделали ученые, занимавшиеся поиском причин роста количества насекомых в регионе. Об этом в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" сообщает "Вести Сочи".

Специалисты обследовали популярные у людей зоны отдыха, парки, скверы. В основном, "кровососущие" обитают вблизи лужаек и клумб. В период всеобщей самоизоляции, когда места отдыха на природе были пусты, комары успели заселить эти территории. Теперь же после возвращения сюда людей насекомые ищут себе более комфортные условия для обитания и активно разлетаются.

Ученые отмечают: человек не может заразиться коронавирусом от насекомых. Перенести инфекцию от больного COVID-19 здоровому они не в состоянии: в организме комара кровь носителя вируса становится неопасной. Другое дело, что насекомые становятся переносчиками других заболеваний.

Борьба с насекомыми ведется различными методами — как биологическими, так и с применением инсектицидов. Обработке подвергаются подвалы и чердаки домов, газоны. Еще один помощник в борьбе с насекомыми — рыба гамбузия. Быстро размножаясь, она активно заполняет водоемы и может уничтожать тысячи личинок в сутки. Кстати, именно гамбузия сыграла важную роль в истории курорта. Некогда свирепствовавшая на черноморском побережье малярия переносилась насекомыми. Используя особенности гамбузии, врач Юрий Соколов фактически избавил Сочи от этого заболевания.

Также существует программа по восстановлению на курорте популяции эвкалиптов. Они потребляют огромное количество воды — до пятисот литров в сутки. Так в начале 20 века в Сочи осушали болота, являющиеся местами размножения вредителей.