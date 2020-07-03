Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике

В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии. Состоялась свободная практика, лучший результат в которой показал прошлогодний чемпион британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Шестикратный чемпион мира Хэмилтон проехал самый быстрый круг за 1 минуту 4,816 секунды. Второе время у другого гонщика команды Mercedes финна Валттери Боттаса, который уступил Льюису 0,356 секунды. Третьим стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, проигравший британцу 0,602 секунду Россиянин Даниил Квят, выступающий за Alpha Tauri, в прошлом Toro Rosso, показал 19 результат. Его напарник француз Пьер Гасли был 15-м.

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в календарь "Формулы-1". Отменены Гран-при в Австралии, Монако, Азербайджане, Сингапуре, Японии, Нидерландах и Франции, а этапы в Китае, Бахрейне, Вьетнаме и Канаде перенесены на более поздний срок. Австрийский Шпильберг пример сразу два этапа — 3-5 июля и 10-12 июля. Соревнования пройдут без зрителей.