Фан-сайты Гарри Поттера отказались сотрудничать с Джоан Роулинг из-за ее "трансфобии"

Крупнейшие интернет-сайты фанатов "поттерианы" стали отказываться от сотрудничества с автором книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Ранее высказывания писательницы о трансгендерах вызвали у публики возмущение, Роулинг обвинили в трансфобии.

Как пишет Guardian, от связей с Роулинг уже отказались такие крупные площадки, как Leaky Cauldron и Mugglenet, которыми в совокупности пользуются более миллиона человек. На этих сайтах больше не будут публиковать ссылки на официальный сайт Роулинг, ее фотографии, а также прочая информация, связанная с именем писательницы, но не имеющая отношения к миру Гарри Поттера.

В ходе так называемого месяца ЛГБТ-прайда упомянутые сайты распространили заявление, в котором обвинили Роулинг во "вредоносных и неверных взглядах на то, каково это – быть трансгендером".

В прошлом месяце в ответ на обвинения Роулинг опубликовала эссе, в котором рассказала о своих убеждениях и отметила, что некоторые требования, которые выдвигают трансгендеры, могут быть опасны для женщин.

Этот текст вызвал еще больше возмущения у ЛГБТ-активистов и сочувствующих. В итоге из литературного агентства Роулинг в знак протеста уволились четыре сотрудника. В спор с писательницей вступили актеры, сыгравшие главные роли в фильмах по ее книгам – Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон.

В июне Роулинг призналась, что 20 лет назад пережила домашнее насилие. Она пояснила, что все это время молчала о пережитом не из-за стыда, а из-за того, что воспоминания приносят ей боль.