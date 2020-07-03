Росгвардеец, выбросивший девушку с балкона, получил срок

Сотрудник Росгвардии Марат Сахапов признан виновным в убийстве Эльнары Карахановой и приговорен Советским районным судом Казани к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, сообщает агентство "Интерфакс".

При этом Сахапов проходил еще по двум статьям: умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Однако срок давности этих обвинений истек.

Стоит отметить, что обвинение просило осудить сотрудника Росгвардии на 16 лет строгого режима.

По данным из открытых источников, 1 сентября 2018 года 28-летний Марат Сахапов избил 21-летнюю Эльнару Караханову, после чего выбросил ее с балкона шестого этажа дома.