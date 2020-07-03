Игнатенко постановлено арестовать, несмотря на госпитализацию

Зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко будет арестован. Соответствующее решение вынес суд Шри-Ланки. Такое постановление инстанции не помешало вынести даже то, что россиянин был госпитализирован из-за проблем с желудком.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал, что были три местных предпринимателя, которые согласились на освобождение зоолога из-под ареста под поручительство. Александр Игнатенко жаловался на плохое самочувствие, но суд по неизвестным причинам все равно постановил заключить его под стражу.

У россиянина открылось желудочное кровотечение, а также повысилась температура. Его госпитализировали прямо из здания суда. Иван Мельников направил сообщение российскому консулу на Шри-Ланке с просьбой принять меры для помощи Александру Игнатенко.

В то же время адвокат зоолога Георгий Сухов рассказал "Интерфакс", что решение об аресте его подзащитного еще не было принято. Россиянин продолжает проходить лечение в одной из местных больниц.



Александр Игнатенко попал в тюрьму за нарушение действующего в Шри-Ланке запрета на сбор флоры и фауны — у мужчины обнаружили нескольких мертвых жуков. По делу зоолога также проходят еще два россиянина.

В мае Игнатенко отпустили из тюрьмы под залог, причиной тому послужила ситуация с коронавирусом. Россиянин отметил, что ему нужно заплатить штраф в размере трех миллионов рублей, иначе грозит до 40 лет лишения свободы.