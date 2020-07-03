Лавров представил Примакова коллективу Россотрудничества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров официально представил Евгения Примакова в качестве нового руководителя Россотрудничества.

Во время церемонии глава МИД сказал, что Примаков — известный человек, журналист с большим стажем, работавший в том числе в горячих точках, депутат Госдумы, член комитета по международным делам.

Как сообщает ТАСС, министр также поблагодарил за проделанную работу бывшего руководителя агентства Элеонору Митрофанову. Лавров отметил, что она возглавила агентство в непростых условиях, в период серьезных проблем. "Элеонора Валентиновна остается на дипломатическом поприще", — отметил Лавров.

Примаков был назначен руководителем Россотрудничества 25 июня указом президента России Владимира Путина.