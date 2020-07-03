Юрист Ефремова объяснил, что имел в виду

Адвокат Михаила Ефремова прояснил ситуацию о непризнании вины артистом. По словам Эльмана Пашаева, его слова неправильно поняли.

Юрист отметил, что не говорил об отказе Ефремовым признать свою вину. Пашаев обратил внимание на то, что вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Адвокат рассказал, что его подзащитный признает следующий факт: авария произошла с его машиной. Артист готов помочь родственникам погибшего, поскольку является верующим и добрым человеком.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов якобы не признал свою вину в смертельном ДТП. Эльман Пашаев сказал, что ничего подробно пояснять не будет, поскольку все преждевременно, но обратил внимание на то, что его подзащитный не совершал преступления.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал непризнание вины Ефремовым. По его словам, наверное, автомобилем артиста управляли сверхчеловеческие силы.