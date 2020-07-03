Суздальским медработникам не выплатили надбавки за борьбу с коронавирусом

Нарушения законодательства при денежных выплатах, полагающихся всем медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, обнаружила Суздальская прокуратура. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного надзорного ведомства передает ГТРК "Владимир", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Так, выяснилось, что в хирургическом отделении Суздальской ЦРБ в апреле-мае на стационарном лечении находились больные с коронавирусом. Тем не менее, сотрудники отделения, оказывавшие им медицинскую помощь, выплаты не получили. Таким образом, были нарушены требования постановления Правительства.

Главврачу лечебного учреждения внесено представление. Сейчас рассматривается акт прокурорского реагирования. Ситуация с устранением выявленных нарушений — под контролем прокуратуры.