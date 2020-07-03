Названы причина смерти и место похорон отца Хабиба Нурмагомедова

Тренер Адбулманап Нурмагомедов умер от повторного кровоизлияния в мозг. Отец чемпиона мира Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве в возрасте 57 лет.

После кратковременно улучшения состояния здоровья Абдулманапу Нурмагомедову снова стало хуже, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией. Обострились проблемы с сердцем и головным мозгом. Нурмагомедов находился в тяжелом состоянии без сознания. Состояние сердца удалось нормализовать, но последовало кровоизлияние в мозг. Оно и стало причиной смерти.

Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в родном селе Кироваул в Дагестане, заявил глава администрации села Ильяс Хазиев. Не исключено, что похороны пройдут уже в пятницу.