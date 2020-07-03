Лишение сана: что будет со схиигуменом Сергием и монастырем

После того, как суд Екатеринбургской епархии лишил сана духовника и основателя Среднеуральского монастыря опального схиигумена Сергия (Романова), управление обителью вернется к ее настоятельнице – монахине Варваре.

Ранее сообщалось, что из-за сложившейся в монастыре ситуации она его покидала.

Глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло отметил, что единственным законным руководством этой монашеской общины является игуменья Варвара.

Он также сообщил, что монахиня вместе с другими сестрами и священниками пребывают вблизи монастыря "Ганина яма" — в паломническом центре, где совершают свое монашеское и священническое служение.

Миняйло выразил надежду, что игуменья Варвара, "которую поставил святейший патриарх Кирилл и священный синод, вернется в свое время к управлению Среднеуральского женского монастыря".

Он также сообщил, что указом правящего архиерея отцу Сергию предписано не покидать территорию Иоанно-Богословского монастыря без письменного благословения, и таким образом все это время, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, схиигумен нарушал указ правящего архиерея.

В том числе и это стало предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана, добавил представитель епархии, передает РИА Новости.

При этом вопрос возможности привлечения к этой ситуации правоохранительных органов, Миняйло скзала, что даже гипотетически такие крайности он обсуждать не хочет.

Говоря об отце Сергии, представитель епархии отметил, что "для него церковь не закрылась".

В московской патриархии уточнили, что схиигумен остается членом Церкви в монашеском чине и к нему по-прежнему можно обращаться "отец".

Таким образом церковь "оставляет для него возможность покаяния и пересмотра своих действий".

Представитель патриархии подчеркнул, что монашества лишить невозможно, и отец Сергий остается монахом, принявшим схиму (схимонахом).

Схиигумен Сергий во время пандемии коронавируса призывал в нее не верить, проклинал тех, кто закрывал церкви и уверял, что людей хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны".

Епархия лишила его права проповедовать, но клирик продолжал призывать паству выходить на улицы и протестовать.