Live
3 июля 202016:02

Путин анонсировал изменение законодательной базы России

Путин анонсировал изменение законодательной базы России

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию страны вступают в силу. Об этом глава государства сообщил во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Путин обратил внимание на то, что поправки вступают в силу без всякого преувеличения по воле народа. По его словам, изменения затрагивают каждого, а окончательное и решающее слово здесь могли сказать только граждане страны.

Глава государства поблагодарил всех, кто сделал свой выбор. Он отметил, что значимое решение касается тех ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития России и делают ее жителей единым целым. Владимир Путин подчеркнул, что предложения по поправкам в Основной закон точно совпали с ожиданиями людей.

Президент заявил, что голосование по поправкам показало высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, которые имеют общенациональное значение. По его словам, законодательство страны должно быть приведено в соответствие с принятыми изменениями к Конституции.

Глава государства отметил, что принятие поправок требует серьезной масштабной законотворческой работы. Президент обратил внимание на то, что речь идет о качественном развитии всей законодательной базы страны, которая должна полностью соответствовать обновленной Конституции.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что законопроекты для реализации положений обновленной Конституции во многом уже готовы и в ближайшее время будут внесены в парламент.

Российский лидер также обратил внимание на то, что в непростых условиях процедура общероссийского голосования стала удобной и безопасной для граждан. Владимир Путин поблагодарил всех, кто работал на участках.


Ранее Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.

Сейчас

16:15

Президент высказался о меньшинствах и правах

15:49

Путин анонсировал изменение законодательной базы России

15:38

Названы причина смерти и место похорон отца Хабиба Нурмагомедова

15:32

Юрист Ефремова объяснил, что имел в виду

15:32

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

14:56

Игнатенко постановлено арестовать, несмотря на госпитализацию

14:14

Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Показать все новости

Эксклюзив

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин анонсировал изменение законодательной базы России

Путин анонсировал изменение законодательной базы России

13 минут назад
Названы причина смерти и место похорон отца Хабиба Нурмагомедова

Названы причина смерти и место похорон отца Хабиба Нурмагомедова

29 минут назад
Несколько взрывов прогремело на складе запчастей под Петербургом

Несколько взрывов прогремело на складе запчастей под Петербургом

12 минут назад
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу 4 июля

33 минуты назад

Трансляции

Встреча Владимира Путина с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ
Все трансляции
Юрист Ефремова объяснил, что имел в виду

Юрист Ефремова объяснил, что имел в виду

25 минут назад
Песков ответил на вопросы о новом празднике и ЕДГ

Песков ответил на вопросы о новом празднике и ЕДГ

2 часа назад
Лишение схиигумена Сергия сана назвали канонически взвешенным

Лишение схиигумена Сергия сана назвали канонически взвешенным

1 час назад
Президент Франции назначил нового премьер-министра

Президент Франции назначил нового премьер-министра

2 часа назад
Песков рассказал о встрече Путина с Лукашенко

Песков рассказал о встрече Путина с Лукашенко

3 часа назад
Первый день ЕГЭ: кого не пустили на экзамен

Первый день ЕГЭ: кого не пустили на экзамен

57 минут назад
Игнатенко постановлено арестовать, несмотря на госпитализацию

Игнатенко постановлено арестовать, несмотря на госпитализацию

51 минута назад
Россия возобновит работу посольства в Ливии

Россия возобновит работу посольства в Ливии

1 час назад
Головная боль: когда можно потерпеть, а когда – бежать к врачу

Головная боль: когда можно потерпеть, а когда – бежать к врачу

4 часа назад
Ко дню рождения Алексея Серебрякова: семь фильмов с участием артиста

Ко дню рождения Алексея Серебрякова: семь фильмов с участием артиста

5 часов назад
Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Таню Бахаеву спасет операция на позвоночнике

29.06.2020 09:00
Топ-10 восстановившихся секторов экономики России

Топ-10 восстановившихся секторов экономики России

4 минуты назад
Медведев опроверг 40-миллионное условие "Зенита" к "Сочи" по Кокорину

Медведев опроверг 40-миллионное условие "Зенита" к "Сочи" по Кокорину

4 минуты назад
Кравчук сделал заявление о помощи России

Кравчук сделал заявление о помощи России

12 минут назад
Лавров представил Примакова коллективу Россотрудничества

Лавров представил Примакова коллективу Россотрудничества

23 минуты назад
Воробьев о голосовании: нашим жителям понравилось

Воробьев о голосовании: нашим жителям понравилось

30 минут назад
Жертвами столкновения поезда с автобусом в Пакистане стали 29 сикхов

Жертвами столкновения поезда с автобусом в Пакистане стали 29 сикхов

37 минут назад
Половина россиян готова на снижение зарплаты ради работы

Половина россиян готова на снижение зарплаты ради работы

51 минута назад
Пассажирский лайнер столкнулся с телетрапом в аэропорту Амстердама. Видео

Пассажирский лайнер столкнулся с телетрапом в аэропорту Амстердама. Видео

1 час назад
Росгвардеец, выбросивший девушку с балкона, получил срок

Росгвардеец, выбросивший девушку с балкона, получил срок

1 час назад
Фан-сайты Гарри Поттера отказались сотрудничать с Джоан Роулинг из-за ее "трансфобии"

Фан-сайты Гарри Поттера отказались сотрудничать с Джоан Роулинг из-за ее "трансфобии"

1 час назад
СЖР надеется, что Прокопьеву оправдают. Приговор огласят 6-го

СЖР надеется, что Прокопьеву оправдают. Приговор огласят 6-го

1 час назад
Выпуск бензина вырос, а биржевая цена обновила рекорд

Выпуск бензина вырос, а биржевая цена обновила рекорд

1 час назад
Памфилова пошутила о своем трудоустройстве

Памфилова пошутила о своем трудоустройстве

1 час назад
Валюты СНГ в первом полугодии: никто не хотел покупать

Валюты СНГ в первом полугодии: никто не хотел покупать

1 час назад
В Подмосковье полуголые дебоширы разгромили магазин и подрались

В Подмосковье полуголые дебоширы разгромили магазин и подрались

2 часа назад
У трех футболистов "Оренбурга" выявлено воспаление легких

У трех футболистов "Оренбурга" выявлено воспаление легких

2 часа назад
Невероятно: физики измерили сдвиг 40-килограммового зеркала квантовым шумом

Невероятно: физики измерили сдвиг 40-килограммового зеркала квантовым шумом

2 часа назад
Саксофонист и хоккеист Игорь Бутман рассказал о своей американской трагедии

Саксофонист и хоккеист Игорь Бутман рассказал о своей американской трагедии

2 часа назад
Талибы опровергли фейк о российских деньгах

Талибы опровергли фейк о российских деньгах

2 часа назад
Больницы начали плановый прием: всех пациентов проверяют на COVID-19

Больницы начали плановый прием: всех пациентов проверяют на COVID-19

2 часа назад
Мишустин поручил губернаторам лично контролировать рынки труда

Мишустин поручил губернаторам лично контролировать рынки труда

2 часа назад
Отмена приговора по делу о насилии над 1,5-годовалой дочкой со стороны отца: комментарий омбудсмена

Отмена приговора по делу о насилии над 1,5-годовалой дочкой со стороны отца: комментарий омбудсмена

2 часа назад
Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны

Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны

2 часа назад
Песков сообщил о непростой ситуации на границе

Песков сообщил о непростой ситуации на границе

2 часа назад
В Москве поставили памятник курьеру

В Москве поставили памятник курьеру

2 часа назад
Песков прокомментировал новости о повышенной радиации

Песков прокомментировал новости о повышенной радиации

3 часа назад
В день независимости Белоруссии на Украине объединились против Лукашенко

В день независимости Белоруссии на Украине объединились против Лукашенко

3 часа назад
Козак прибыл в Берлин

Козак прибыл в Берлин

3 часа назад
"Твиттер" удаляет термины "черный список", "хозяин" и "раб"

"Твиттер" удаляет термины "черный список", "хозяин" и "раб"

3 часа назад
Меркель надела маску с лентой Мебиуса

Меркель надела маску с лентой Мебиуса

4 часа назад
Попова: ученые готовились к пандемии коронавируса

Попова: ученые готовились к пандемии коронавируса

5 часов назад
Мурашко: нормальная жизнь вернется не раньше следующего года

Мурашко: нормальная жизнь вернется не раньше следующего года

5 часов назад
Погода выходных: наслаждаемся летним теплом

Погода выходных: наслаждаемся летним теплом

5 часов назад
СМИ: первый смартфон со скручивающимся экраном выйдет в начале 2021-го

СМИ: первый смартфон со скручивающимся экраном выйдет в начале 2021-го

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку