Находящимся на карантине работающим пенсионерам продлят электронные больничные

Глава Карелии заявил в соцсетях, что находящиеся на карантине работающие пенсионеры старше 65 лет смогут вновь оформить электронные больничные. При этом им будут выплачены пособия за счет средств Фонда соцстрахования. Об этом говорится в распоряжении подписанном накануне Артуром Парфенчиковым.

Как уточняет ГТРК "Карелия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", изначально этот вопрос регулировался постановлением Правительства России. Затем он был передан на уровень регионов. В соответствии с распоряжением губернатора, в республике работающим пенсионерам будут оформлены больничные листы, если они не ушли в отпуск или работают удаленно.

Режим ограничений для жителей Карелии старше 65 лет сохраняется. Им не рекомендовано покидать места проживания без крайней необходимости. Требование распространяется и на пенсионеров, уезжающих летом на дачи и садовые дома. Карантин действует с 29 июня по 12 июля, напомнил глава Карелии. На протяжении всего этого периода работающим пенсионерам будут выдавать больничные листы на основе данных, направляемых в электронном виде работодателями в Фонд социального страхования. Никаких дополнительных сведений и документов не требуется.