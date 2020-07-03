Нидерландский суд отклонил запросы защиты Пулатова по делу MH17

Суд Нидерландов отклонил запрос защиты Олега Пулатова расследовать смерть пилота украинских ВВС Владислава Волошина, так как его гибель может быть связана с катастрофой рейса MH17. Судья Хендрик Стинхейс назвал это предложение спекулятивным, пишет агентство ТАСС.

Также суд не видит смысла переводить все материалы дела, а это около 40 тысяч страниц, на русский язык. Как пояснили в прокуратуре, по закону обвиняемые может требовать перевод только тех документов, которые имеют отношение к его защите.

Помимо этого, нидерландский суд еще раз обратится к США, чтобы те предоставили спутниковые снимки с места крушения малазийского Boing. Дело в том, что в деле есть только текстовое заключение следователя, который ознакомился с фото в режиме секретности. Самих фотоматериалов у правоохранительных органов нет.

Между тем суд пока не определился, когда начнется рассмотрение дела по существу. Это организационный вопрос, пояснил Стинхейс, он направит обвинению, защите и представителям родственников предложение письменно обсудить дату.

Напомним, суд по делу о крушении рейса MH17, сбитого над Донбассом летом 2014 года, начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение утверждает, что лайнер был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", которая была запущена из района населенных пунктов Первомайское и Снежное. Один из обвиняемых по делу – Олег Пулатов.

Стоит отметить, что Россия к расследованию катастрофы не допущена. МИД РФ считает действия международной группы предвзятыми и однобокими.