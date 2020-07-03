3 июля 202016:38

Путин прокомментировал поступок американских дипломатов

Путин прокомментировал поступок американских дипломатов

Президент России Владимир Путин прокомментировал инцидент с радужным флагом ЛГБТ-сообщества, размещенным на здании посольства США в Москве.

В пятницу, 3 июля, состоялась встреча президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Трансляцию вел телеканал "Россия 24". Государственный деятель Алексей Пушков отметил, что акция американского посольства в день начала голосования стала демонстративной.

Владимир Путин поинтересовался: "В здании этом кто работает?". Пушков ответил, что американские дипломаты. Президент обратил внимание на то, что своими действиями ведомство продемонстрировало, кто у них работает. "Не страшно", — отметил глава государства.


Ранее во время рабочей встречи Владимир Путин заявил, что в России не было и не будет ограничений прав людей по их половому признаку, сексуальной ориентации, а также национальности. При этом глава государства предложил бороться с ЛГБТ-пропагандой с помощью неагрессивного общественного контроля.

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