Все "упаковывать" в Конституцию не нужно, подчеркнул Путин

Предложенные россиянами поправки к Конституции РФ, которые не вошли в нее, должны быть реализованы на уровне законов или подзаконных актов.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок к основному закону страны.

"Все упаковать в Конституцию практически невозможно, да и не нужно", — подчеркнул глава государства, отметив, что предложения, которые имеют ценность для общества, должны включаться в законы или подзаконные акты.

Президент полагает, что жители страны "сердцем почувствовали, что то, что было предложено самими гражданами России", а также депутатами Госдумы и Совфеда и представителями рабочей группы. Путин напомнил, что именно российский народ является главным гарантом стабильности в стране.

Руководитель страны предложил рабочей группе продолжить свою работу, отметив, что она будет заниматься мониторингом реализации положений Конституции с учетом внесенных поправок.