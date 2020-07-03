Болтон "банально передергивает" факты, считает Фомин

Заместитель главы Минобороны России Александр Фомин прокомментировал заявление экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что якобы со стороны Китая повышается угроза. Замминистра считает, что американский политик занимается банальным "передергиванием" фактов.

Фомин отметил, что Россия не считает угрозой ракетную программу Китая. Также ее не рассматривают в качестве причины для разрушения договора о РСМД.

Замминистра считает, что у Джона Болтона стратегическое партнерство России и Китая, в настоящее время достигшее наиболее высокого уровня за всю историю взаимоотношений, вызывает изжогу.

Александр Фомин отметил, что экс-советник американского президента в своих воспоминаниях искажает информацию о диалоге с министром обороны России Сергеем Шойгу. По его словам, в практике переговоров не принято раскрывать содержание конфиденциальных обсуждений без согласия другой стороны.

Представитель Минобороны опроверг слова Болтона о том, что Россия якобы согласилась с утратой актуальности договора о РСМД. По его словам, Москва считает выход Вашингтона из данного соглашения заранее спланированным, а обвинения в адрес российской стороны беспочвенными.

Александр Фомин заявил, что вся ответственность за развал договора о РСМД целиком и полностью лежит на США. Заместитель министра считает, что Вашингтон выходит из международных договоров с целью получения военного доминирования, сообщает "Интерфакс".

По словам Фомина, из-за позиции США под угрозой находятся договоры по открытому небу, а также о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности можно назвать одним из столпов глобальной системы стратегической глобальности. Он разрушился после решения США в августе 2019 года выйти из него. Вашингтон обвинил в своем решении Москву. В Штатах считают, что Россия разрабатывала и испытывала запрещенную ракету. В Москве, в свою очередь, опровергли эту информацию, поскольку ракета имеет разрешенный радиус действия. Что касается Китая, то он не был участником договора о РСМД.