Камера запечатлела момент ДТП с Lamborghini Huracan в Петербурге. Видео

Опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшей аварию, произошедшую вечером в четверг, 2 июля, в Свечном переулке в Санкт-Петербурге.

Судя по кадрам, водитель автомобиля Lamborghini Huracan двигался по главной дороге. В тот момент, когда он проезжал перекресток, в него врезался Renault Logan. По имеющимся данным, никто из участников ДТП не пострадал.

Как сообщают местные СМИ, за рулем спортивной машины находился блогер, известный под ником "Димас из Батайска", который на днях якобы собирался разыграть этот автомобиль среди своих подписчиков.