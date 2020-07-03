3 июля 202017:09

Спонсор требует от "Вашингтон Редскинз" сменить "расистское" название

wallup.net

На клуб Национальной футбольной лиги "Вашингтон Редскинз" продолжают оказывать давление из-за его, якобы, расистского названия. Теперь оскорбление коренного населения Америки в названии клуба увидел один из его спонсоров.

Столичный клуб по американскому футболу спонсирует одна из почтовых компаний США, и теперь ее представители дали понять — "Вашингтону" пора перестать быть "краснокожими", о чем сообщает CBN. Именно так и переводится второе слово в их названии.

В клубе же уверяют — их название наоборот является данью уважения коренному населению страны. Помимо названия индейцы увековечены и на клубном логотипе. Совладелец "Вашингтона" Дэн Спенсер настаивает, что название клуба отображает историческое наследие США.

Напомним, что на клуб начались нападки и требования переименования в связи с начавшимися движениями противников дискриминации на расовой почве после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

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