Спонсор требует от "Вашингтон Редскинз" сменить "расистское" название

На клуб Национальной футбольной лиги "Вашингтон Редскинз" продолжают оказывать давление из-за его, якобы, расистского названия. Теперь оскорбление коренного населения Америки в названии клуба увидел один из его спонсоров.



Столичный клуб по американскому футболу спонсирует одна из почтовых компаний США, и теперь ее представители дали понять — "Вашингтону" пора перестать быть "краснокожими", о чем сообщает CBN. Именно так и переводится второе слово в их названии.



В клубе же уверяют — их название наоборот является данью уважения коренному населению страны. Помимо названия индейцы увековечены и на клубном логотипе. Совладелец "Вашингтона" Дэн Спенсер настаивает, что название клуба отображает историческое наследие США.



Напомним, что на клуб начались нападки и требования переименования в связи с начавшимися движениями противников дискриминации на расовой почве после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.