Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом

Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали пресс-службы главного управления МЧС по Москве и Подмосковью.

Со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета сообщается, что непогода может сохранится в течение всей пятницы.

Жителям региона рекомендуют отказаться от поездок на личном автомобиле, а пешеходам — укрываться в капитальных строениях, обходить деревья и рекламные щиты, а также шаткие конструкции.