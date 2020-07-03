Полиция проводит проверку после нападения хозяина особняка на подростков

Полицейские начали проверку по факту нападения хозяина особняка на подростков в городе Грязи. ЧП случилось 28 июня. Два парня и две девушки приехали на местный пляж. Свободных мест на парковке не было, поэтому они решили оставить автомобиль на площадке возле частного дома. Компания отправилась на пляж, однако вскоре молодые люди услышали звук сигнализации. Об этом сообщает ГТРК "Липецк", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По словам ребят, когда они приблизились к машине, она была сильно разбита, а рядом находились агрессивные хозяева дома. Супруги были возмущены тем, что транспортное средство оказалась рядом с их забором.

Подростки начали снимать происходящее на телефоны. На кадрах видно, что мужчина гоняется за ними с лопатой в руках. Как рассказала 15-летняя Виктория Епифанова, он успел ударить ее по спине: "Меня ударили по лопатке. Хорошо, что я была повернута к ним спиной, а не лицом. Потом он пошел на одного из парней", — говорит пострадавшая.

Подростки также рассказали, что владелец особняка ударил и хозяина автомобиля. Позже молодые люди зафиксировали побои. Агрессоры успокоились только после приезда родителей ребят, полицейских и сотрудников Росгвардии.

В настоящий момент в отделение полиции поданы два заявления. Мужчина и женщина обвиняют компанию в том, что они угрожали физической расправой хозяйке дома, а молодые люди обвиняют хозяев особняка в побоях и порче автомобиля.

"Сотрудники зарегистрировали оба заявления. По данному начата проверка, после ее окончания будет принято процессуальное решение", — уточнил глава ОМВД России по Грязинскому району Александр Горбатенко.