Доктор Мясников назвал продукты, вызывающие аллергию

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач Александр Мясников рассказал о том, какими неожиданными бывают причины аллергии. Это, говорит доктор, могут быть не только реакции на известные человеку "классические" продукты, но и на те, от которых он этого не ожидает.

Это так называемые перекрестные реакции, когда аллерген часто бывает в одном и том же продукте, в одних и тех же тканях. А бывает и наоборот.

"Допустим, человек может есть баранину, и у него все нормально. А если он съел бараньи почки, то может получить анафилактический шок. У него может быть аллергия на свинину — и не быть аллергии на курицу, а может быть аллергия на курицу, а при этом куриные яйца он ест нормально". – приводит примеры Александр Мясников.

Также, например, если у человека аллергия на арахис, ему очень многое нельзя есть.

Он также приводит очень неожиданный пример: человек, страдающий от аллергии на рыбу, может получить реакцию, выпив вина, поскольку, например, во Франции для его очищения вина применяются продукты из рыбы.

Таких перекрестных вариантов – множество. Это касается и парфюма, и косметических средств, в которых используются ингредиенты, на которые у человека аллергия.

"Поэтому надо понимать: иногда мы встречаем в незнакомых (казалось бы, безопасных) продуктах то, к чему человек аллергик. Надо об этом помнить", — говорит врач.

Он призывает тех, кто страдает от этого заболевания, на всякий случай всегда носить с собой шприц с эпинефрином. Это, говорит Мясников, иногда может в прямом смысле спасти человеку жизнь.