Путин отметил, что некоторые поняли буквально слова о "железобетонности" поправки

Некоторые россияне слова о железобетонности поправки в Основной закон о запрете отчуждения российской территории восприняли буквально, отметил на видеовстрече с группой по подготовке конституционных поправок президент России Владимир Путин. В Южно-Курильске на острове Кунашир была установлена памятная табличка с текстом этой поправки в статью 67.

Эту поправку в Конституцию России предложил актер, режиссер и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков. При этом Машков добавлял, что принцип территориальной целостности России должен действовать железобетонно.

Владимир Путин отметил, что конституционное положение о запрете отчуждения российских земель касается не одной-двух, а гораздо большего числа чувствительных российских территорий. Видеовстречу Путина с членами рабочей группы по конституционным поправкам в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию планировалось на 22 апреля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 оно состоялось позже – с 25 июня по 1 июля. Центризбирком России подвел итоги голосования, в котором приняли участие 67,97% избирателей. Поправки в Конституцию поддержали почти 58 миллионов россиян – это 77,92% от пришедших на избирательные участки. Против проголосовали около 16 миллионов человек – это 21,27%.

3 июля 2020 года глава российского государства подписал указ о внесении поправок в Основной закон России.