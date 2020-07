Трамп заявил, что прошел тест на умственные способности, а Байден не сможет

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политическому оппоненту, представителю демократической партии Джо Байдену, стоило бы пройти тест на умственные способности. Однако Байден, по мнению Трампа, рискует с не справиться с проверкой.

"Он не сможет пройти тот тест, который я прошел без проблем, – написал американский лидер в Twitter. – Он должен попробовать".

He cannot pass the test I “aced”. He should give it a try!!! https://t.co/4U6pny2D6y