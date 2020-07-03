"Арсенал" оставил "Зенит" без Лесового, подписав с ним постоянный контракт

Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником Даниилом Лесовым. Стороны поставили подписи под соглашением на три года.



"Лесовой второй год выступает в Туле на условиях аренды. У "оружейников" было приоритетное право на выкуп трансфера Лесового. Этим клуб и воспользовался", — гласит заявление "Арсенала" на его официальном сайте.



Напомним, что Лесовой не провел за основную команду "Зенита" ни одного официального матча. Он выступал только за "Зенит-2". В "Арсенал" же он перешел в 2018 году и с тех пор он сыграл за туляков 44 официальных матча, отметившись в них пятью голами и четырьмя ассистами.