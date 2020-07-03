Красногорск "поплыл" после ливня

Несколько улиц подмосковного Красногорска превратились в реки после прошедшего ливня с градом. Очевидцы сняли на видео, как проезжая часть ушла под воду.

Затоплены оказались Волоколамское шоссе, Лесная и Трикотажная улицы. Водители вынуждены сбрасывать скорость и двигаться на свой страх и риск с вероятностью получить гидроудар.

Синоптики предупредили, что вечером в пятницу и в ночь на субботу в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков.