Российских миллиардеров лишили крупнейшей в мире выставки яхт

Российские миллиардеры в этом году не смогут похвастаться размерами, экстравагантностью и дороговизной своих любимиц. Monaco Yacht Show, крупнейшая яхтенная выставка мира, прерывает свою 30-летнюю непрерывную историю лет из-за коронавируса.

Крупнейшее яхтенное шоу, собирающее на одну неделю в одной точке планеты лодки стоимостью не менее 3 миллиарда долларов, первоначально планировалось на сентябрь 2020 года, но состоится не ранее сентября следующего года. Как пояснили организаторы, власти Монако и организаторы достигли соглашения об условиях безопасности и гигиены яхт-шоу в Монако. Тем не менее, опасения некоторых участников оказались сильнее и выставку отменили.

Выставка приносит доход около 2 миллиардов долларов за неделю работы – для княжества Монако, организаторов и участников выставки. На выставку приезжают много европейцев из соседних стран — билет стоит около 300 евро.

Яхт-шоу в Монако по итогам прошлого года собрало 125 владельцев суперъяхт общей стоимостью свыше 4,3 миллиарда долларов.

Суперяхта – часть имиджа богатых людей и российские миллиардеры не исключение. Суперяхтами владеют Роман Абрамович, Владимир Потанин, Дмитрий Пумпянский, Дмитрий Рыболовлев и другие россияне из списка Forbes богатейших людей.

Совладелец "Еврохима" Андрей Мельниченко пока остается обладателем самой большой и экстравагантной яхты в мире. Ее стоимость почти полмиллиарда долларов, а длина — 143 метра, высота матч достигает 100 метров.

Monaco Yacht Show — не первая жертва коронавируса. Женевский международный автосалон (Geneva International Motor Show), важнейшее мероприятие для автопроизводителей, вновь отменили, но уже на 2 года. Убытки вынуждают организаторов продать права на выставку другой компании. По графику выставка была запланирована на март, и из-за пандемии ее отложили. Но Geneva International Motor Show, самая престижная автомобильная выставка в мире, не состоится и в 2021 году. Об этом объявил организатор выставки в Женеве — фонд "Международный автомобильный салон".