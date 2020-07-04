Кишечная палочка, дрожжи и плесень: что можно найти в творожной массе

Многие дети не любят есть творог в чистом виде, но творожная масса меняет ситуацию — она более вкусная, особенно если с добавками. Но врачи предупреждают — это очень калорийный продукт, в составе которого есть сливочное масло и сахар. В день можно съедать не более 100 грамм.

Кишечная палочка, золотистый стафилококк, дрожжи, плесень — какие гадости можно встретить в творожной массе? Об этом эксперты Роскачества рассказали в эфире телеканала "Россия 1".

В исследовании приняли участие образцы следующих торговых марок: "Останкинская", "Светлогорье", "От фермера", "Б.Ю. Александров" и "Росагроэкспорт". Продукцию проверили по следующим показателям: безопасность, органолептика, дрожжи и плесень, растительные жиры, маркировка.

Советы по выбору творожной массы

При покупке массы отдавайте предпочтение герметичной упаковке. Если заметили малейшее повреждение, деформацию, то откажитесь от такого продукта.

Как должен выглядеть идеальный продукт? Он должен сохранять свою форму. Кроме того, следует обратить внимание на влажность — чем ее больше, тем быстрее масса испортится.

Качество продукта также можно определить по изюму в массе. Если вокруг него нет разводов, значит творожная масса свежая.

В магазине в первую очередь обращайте внимание на условия хранения продукции. Она должна лежать в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов. Нарушение норм приводит к активному росту опасных бактерий — дрожжей и плесени. Берите пачку, которая лежит ближе к стенке — там температура ниже, чем на краю полки.

Если хотите натуральный продукт, покупайте творожную массу с минимальным сроком хранения. Если видите аббревиатуру БЗМЖ, то это означает "без заменителя молочного жира". СЗМЖ, соответственно, с заменителем. Эти продукты должны лежать на разных полках.

Какая опасность таится в творожной массе

В продукции могут содержаться дрожжи и плесень. Они приводят к метеоризму, дисбактериозу, интоксикации и ослаблению иммунитета.

Грибы плесени вырабатывают в продуктах афлатоксины — это самые сильные канцерогены из всех биологических ядов. При попадании в организм человека они могут вызвать необратимое поражение печени, превращая здоровые клетки в раковые.

Коварство плесени и дрожжей в том, что их не видно невооруженным глазом. Налет появляется только минимум через неделю с момента порчи продукта. Если вы почувствовали, что продукт горчит или слишком кислый, от него исходит затхлый запах, то ни в коем случае не ешьте такую массу.

Еще в составе продукта может быть диоксид серы — сильнейший аллерген. Он может попасть в массу вместе с сухофруктами. Диоксид серы используется как фиксатор окраски и как консервант.

Результаты исследования

"Останкинская": содержание дрожжей и плесени превышает допустимые нормы, что может быть опасно для здоровья. Также содержание жира и сахарозы не соответствует информации, заявленной на маркировке.

"Светлогорье": обнаружено превышение по содержанию дрожжей и плесени. Количество жиров ниже указанного на маркировке — экономят.

"От фермера": обнаружены бактерии группы кишечной палочки. На маркировке заявлено название продукции "От фермера", при этом производителем указан не фермер, а юридическое лицо, которое априори не может иметь статус крестьянско-фермерского хозяйства — то есть введение потребителя в заблуждение. На сегодня такой маркетинговый ход не является нарушением законодательства.

"Б.Ю. Александров": содержание жира выше заявленного, есть легкая мучнистость во вкусе.

"Росагроэкспорт": содержание жира ниже заявленного в маркировке, также отмечается мучнистость во вкусе.

Таким образом, Российский знак качества не получила ни одна торговая марка. Более того, творожная масса "От фермера", в которой обнаружена кишечная палочка, признана товаром-нарушителем.

Таковы результаты исследований очередного выпуска программы "Тест" на телеканале "Россия 1". В предыдущих выпусках эксперты Роскачества помогли выбрать качественный шашлык, куриную грудку, а также рассказали, как приготовить полезную окрошку.