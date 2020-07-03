Оперативники пресекли деятельность ОПГ, которая восстанавливала оружие времен войны

Эхо войны. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли деятельность ОПГ, которая занималась восстановлением оружия времен ВОВ, найденного в местах боев. Об этом сообщила ГТРК "Санкт-Петербург" в эфире "Россия 1".

Участниками были 13 человек из 6 российских регионов, в том числе из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В ходе операции оперативники изъяли 77 единиц огнестрельного оружия иностранного и отечественного производства. Арсенал был богатым: 6 автоматов, 2 пулемета, почти три 30 револьверов и пистолетов, такое же количество же карабинов и винтовок, а также 12 пистолетов-пулеметов и более 20 гранат 100 кг тротила и около 13,5 тысячи патронов.

Кроме того, было обнаружено 5 подпольных мастерских, где оружие и возвращалось к жизни. По данному факту начата доследственная проверка.