3 июля 202018:24

За 40-миллионный ущерб Минобрнауки задержаны двое

За 40-миллионный ущерб Минобрнауки задержаны двое

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с 40 миллионами рублей бюджетных средств, выделенных для ремонта в отношении министерства образования и науки РФ.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полиция установила, что в 2016 году руководительница коммерческой организации, получив бюджетные деньги, заключила с подконтрольными структурами ряд договоров на оказание работ для Минобра, не собираясь на самом деле что-либо делать.

При этом приемку работ осуществлял сообщник подозреваемой, трудившийся в министерстве.

В итоге, возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" и в квартирах и офисах подозреваемых, которые были задержаны, проведено более 30 обысков.

Информированный источник сообщил агентству, что речь идёт о статс-секретаре — заместителе министра науки и высшего образования Марине Лукашевич.

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