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6 июля 202008:07

В Роскачестве рассказали, что делать, если онлайн-магазин должен денег

Роскачество

Доставка продуктов — удобное решение, которое поможет сэкономить время. К сожалению, не всегда потребители остаются довольными, поскольку некоторые товары могут оказаться испорченными или их вовсе не привезет курьер. Как вернуть деньги за заказ, оплаченный ранее? Об этом рассказали эксперты Роскачества.

При получении товаров сверяйте комплектность в присутствии курьера

Вам привезли заказ. В первую очередь необходимо сверить наименования, количество, вес по накладной или товарному чеку. Если вы увидели несоответствие, нужно попросить курьера сделать об этом отметку. Альтернативный метод — зафиксировать на видео процесс сверки товаров в чеке и пакете при курьере. Если он отказывается участвовать в "досмотре", целесообразнее отказаться от получения заказа, рассказал заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов. Дело в том, что доказать отсутствие товара или его недовес будет сложнее после того, как уедет курьер.

Напишите продавцу заявку на возврат денежных средств

Если вам не довезли товары, об этом нужно уведомить продавца, чтобы тот вернул списанные средства. Для этого можно заполнить на сайте магазина специальную форму, дополнив ее фотографиями или видео, доказывающими несоответствие комплектности заказа.

Замруководителя Роскачества рассказал, что потребитель не обязан проводить сбор доказательств того, кто больше виноват в сложившейся ситуации. В действие вступает статья 399 Гражданского кодекса России "Субсидарная ответственность".

Продавец не реагирует на претензии

Что делать, если деньги так и не поступили на ваш счет, а сообщения продавцу или магазину остаются без ответа? В данном случае можно обратиться в Роспотребнадзор, в суд или полицию. Правоохранительные органы проведут проверку и примут меры в защиту прав потребителя.

Александр Борисов рассказал, что потребитель также не застрахован от покупки на мошенническом сайте. Если налицо умысел на хищение, это компетенция органов полиции.

Подробнее с рекомендациями Роскачества можно ознакомиться на сайте ведомства.

Напомним, что по субботам на телеканале "Россия 1" выходит всероссийский потребительский проект "Тест". В нем ведущие совместно с экспертами Роскачества проводят исследования популярной продукции, представленной на отечественном рынке.

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