"Умная" перчатка переведет язык жестов с 99-процентной точностью

Инженеры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) создали недорогую высокотехнологичную перчатку, которая способна переводить язык жестов в обычную речь. Новая разработка позволит немым или людям с глухотой легче общаться с окружающими.

Прототип "умной" перчатки оснащен пятью гибкими датчиками из токопроводящих волокон, которые тянутся вдоль каждого пальца. Круглая плата, находящаяся на внешней стороне, принимает сигналы и отправляет их на смартфон. Жесты руки, обозначающие отдельные буквы, цифры, слова и фразы, распознаются в режиме реального времени, а перевод отображается в приложении.

В UCLA говорят, что система преобразует жесты в текст со скоростью одно слово в секунду. На амслене (американском жестовом языке) она может распознать 660 жестов с точностью до 98,63%.

Смарт-перчатка поможет глухим общаться с людьми, которые не владеют языком жестов, а также может использоваться для обучения невербальному способу общения. Кроме того, ученые экспериментируют с клейкими датчиками для захвата мимики, которая тоже является частью жестового языка.