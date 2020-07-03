Илон Маск за неделю стал богаче на 5,2 миллиарда долларов

Основатель и глава Tesla Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на 5,2 миллиарда долларов до 46,3 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

В среду акции Tesla выросли, сделав американского производителя электрокаров самой ценной автомобильной компанией в мире. Акции Tesla продолжили расти в четверг после того, как компания объявила, что превзошла ожидания Уолл-стрит по поставкам электромобилей, увеличив таким образом рыночную оценку до $224,5 миллиардов.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск, которому принадлежит чуть более 13% акций компании, является крупнейшим бенефициаром роста акций. Однако, Маск не продавал акции Tesla с 2010 года.

Эксцентричный 49-летний миллиардер сейчас на 16-м месте в списке самых богатых людей в США. Во мировом рейтинге самых богатых людей Маск занимает 22-е место, поднявшись на девять мест.

Маск впервые вошел в число самых богатых американцев в 2012 году, дебютировав в списке Forbes 400 самых богатых американцев на 190 месте с чистым капиталом $2,4 млрд.