Под Рязанью стартовал первый день "Авиадартса"

Под Рязанью начался всероссийский этап международных армейских состязаний "Авиадартс". На аэродроме Дягилево сегодня состоялась летная часть конкурсной программы. Она стала самой зрелищной. В небо поднялись 15 самолетов и такое же количество вертолетов. Отметим, что соревнования этого года проходят в закрытом режиме, без присутствия зрителей. Об этом сообщает ГТРК "Ока", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Первыми на взлетную полосу вышли самолеты, в том числе истребители Су-30, Су-35 и штурмовики Су-25. Они стремительно поднялись в высь, а шум турбин заглушил все вокруг. Для разгона этим истребителям достаточно около 500 метров, а на то, чтобы оторваться от земли, - всего 13 секунд.



Лучшие летчики из разных военных округов страны соревновались в технике пилотирования и воздушной навигации. Они продемонстрировали фигуры пилотажа: вираж, горку, боевой разворот, косую петлю и полупереворот. Все задания выполнялись в парах.



"В рамках навигации мы должны были выйти в отведенное время на нужный ориентир и строго по местности. Таких ориентиров у нас было пять", — говорит старший летчик Су-25 Алексей Рыжков.



Судьям предстояло оценить, как экипаж выдержал строевой порядок в воздухе, точность прохождения маршрута и насколько четко были выполнены фигуры пилотажа. Как отметили летчики, ориентироваться в небе над Рязанской область заначительно проще, чем в других субъектах РФ.



"Есть множество ориентиров. Благодаря местности очень хорошо видны населенные пункты, просеки, леса. Наиболее характерными являются реки и маленькие озера", — отметил участник конкурса, лётчик Су-25 Евгений Смирнов.



Далее крылатые машины на взлетной полосе сменили 13 вертолетов, среди которых многоцелевые Ми-8, ударные "аллигаторы" Ка-52 и даже тяжелые транспортники Ми-26 (на "Авиадартсе" они отвечают за пожарную безопасность). Ми-26 также будут работать на полигоне в Дубровичах, когда начнется боевой этап соревнований – поражение мишеней ракетами, бомбами и пушками.